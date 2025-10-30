La dictadura de Cuba tuvo una victoria con sabor a derrota en la ONU. Por primera vez los 191 votos de condena al supuesto bloqueo se redujeron a 165. Votos en contra, abstenciones y varias ausencias evidenciaron que menos países creen las mentiras del régimen.

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica lideraron un distanciamiento de la falsa narrativa del bloqueo. Con abstenciones y rechazos decidieron hacer algo nunca antes visto: decir no al régimen de Cuba y su diplomacia apócrifa.

El Salvador y República Dominicana también manifestaron su desapego a la dictadura. Los dos países dejaron vacíos sus asientos en la ONU. Su ausencia envía un mensaje poderoso: Ya no creemos en la patraña del bloqueo y no vamos a participar de esta farsa.

México, vergüenza mundial. La gran nación Azteca subsidia con petróleo a Cuba y votó en apoyo total a un régimen que tortura, encarcela y desaparece a sus ciudadanos. La doctrina Estrada vale nada, México interfiere y empodera a la dictadura más antigua de las Américas.

Otro hecho histórico. Por primera vez en 50 años Siria mandó al carajo a la dictadura de Castro. El régimen que Bashar Al-Assad gobernó con puño de hierro, hoy busca unirse al mundo moderno y ubicarse del lado correcto de la historia.

Hungría, Lituania, Estonia, Bosnia y Rumania también se desmarcaron de Cuba. Saben que el régimen comunista es una sucursal tropical de Rusia. No es una víctima sino un victimario dispuesto a invadir a cualquier estado soberano.

Ucrania se opuso a la farsa del bloqueo y condenó a los mercenarios cubanos. La isla sigue enviando a miles de soldados a invadir Kiev con la bendición de Vladimir Putin. Juntos trafican con el hambre y la desesperación de un pueblo.

Los amigos europeos de Cuba. Mientras el pueblo cubano vive un infierno, la dictadura sigue recibiendo beneficios y ayuda de algunos amigos europeos, románticos empedernidos que creen en el comunismo, a pesar de que Cuba es una dictadura pura y dura.

El bloqueo es una mentira. No existe. El embajador de Estados Unidos Mike Waltz lo dejó claro: “Siempre se ha permitido a Cuba importar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria”. El año pasado Estados Unidos exportó bienes a Cuba por un valor de más de quinientos millones de dólares.

El pollo de Estados Unidos en la isla. Cuba recibe miles de productos de Canadá, China, España, México, Brasil, Alemania y una lista interminable de naciones. El pollo que más se consume en la isla proviene de Estados Unidos, país al que compra productos avícolas por un valor de hasta 300 millones de dólares.

Militares ricos y pueblo pobre. Las empresas y hoteles controlados por los comandantes y coroneles acumulan miles de millones de dólares en cuentas bancarias en paraísos fiscales, mientras el pueblo sufre hambre y vive en edificios que se caen a pedazos.

Esto es solo el comienzo. La votación en la ONU deja claro que Estados Unidos esta devuelta y que esta dispuesto a jugar un rol protagónico en la escena mundial. No mirará al costado cuando se trate de la dictadura más antigua y criminal de Latinoamérica. Enhorabuena.