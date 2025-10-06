Lo dijo el presidente Donald Trump. La guerra contra las drogas está entrando en su fase dos. Todo indica que los cambios serían significativos: de narcos anónimos a objetivos claves, de pequeñas embarcaciones al corazón de los carteles, de ataques lejanos a incursiones por tierra.

Van por los peces gordos. Hace unos días el régimen reconoció que han registrado el vuelo de aviones de combate F-35 cerca de sus costas. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, lo reconoció. Pueden detectar, pero no repeler el poderío aéreo de los Estados Unidos.

Tras más de un mes de despliegue militar, destructores, submarinos nucleares, buques anfibios, drones, F-35 y una recompensa de 50 millones, la dictadura de Venezuela tiembla, pero no se quiebra.

Un conflicto armado

La Administración Trump esta dispuesta a terminar el trabajo. Ya notificó al Congreso que está en un «conflicto armado» formal contra los carteles de la droga y que tomará todas las acciones necesarias para combatir una amenaza a la seguridad nacional.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha dicho que el nuevo Departamento de Guerra ya no está a la defensiva sino a la ofensiva. No esperan que las drogas lleguen a su país, sino que van a capturar y aniquilar a quienes las trafican.

Maduro y las tres mentiras

Intelectuales radicales y las grandes petroleras afirman que Nicolás Maduro no es terrorista, que el Cartel de los Soles no existe y que combatir el narcotráfico es un crimen de guerra. En otras palabras, quieren que Estados Unidos vuelva a ser un observador pasivo y un tigre sin dientes ni garras.

Por años Maduro ha dialogado con mentiras en Noruega, Barbados, Lima e incluso en la OEA. Es por eso que la actual Administración ha decidido ignorar las cartas de Maduro y ponerle las cartas sobre la mesa.

El control total del tráfico de drogas en el mar Caribe está golpeando severamente los ingresos del Cartel de los Soles. La lealtad del Ejército se desgrana y ni siquiera los asesores cubanos pueden evitar lo inevitable.

América primero es las Américas primero

El presidente Trump ha priorizado Latinoamérica por encima de Europa, Asia o Medio Oriente. Está convencido de que no puede haber un mundo libre sin un Hemisferio Occidental libre, próspero y seguro.

Las potencias globales no pueden ni deben renunciar a su liderazgo regional. Estados Unidos pareciera estar determinado a garantizar un territorio libre de narcoterrorismo. Más allá de una acción aislada pareciéramos estar presenciando una nueva doctrina americana.

Los próximos 90 días serán claves para romper con las estructuras criminales del narcotráfico en Venezuela. La lista de objetivos podría estar ya definida y las acciones calendarizadas. La Administración Trump ha dicho que la paz solo se logra a través de la fuerza y eso es lo que está ocurriendo ahora.