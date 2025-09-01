El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visita México esta semana. Los temas en la agenda incluyen la toma de acciones decisivas para desmantelar a los carteles, frenar el tráfico de fentanilo, la migración ilegal, reducir el déficit comercial y contrarrestar la presencia de actores malignos extracontinentales. Aunque no lo mencionan por nombre, China es el principal y más poderoso actor extracontinental en el país azteca.

Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destaca que, entre 2020 y 2024, redes chinas de lavado de dinero se vieron involucradas en el manejo de 312.000 millones de dólares.

Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes. Andrea Gacki, directora de la Oficina de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) lo dijo así:

«Estas redes blanquean fondos para carteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de tráfico de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo».

China y la conexión con el fentanilo

En julio pasado se reportó la fuga de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino presuntamente ligado al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJN). El acusado se fugó extrañamente justo un día antes de la solicitud de extradición a Estados Unidos.

Zhi, conocido como Brother Wang, no era un prófugo menor. De acuerdo con las autoridades mexicanas era un actor clave e intermediario en la distribución de químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas. Las investigaciones indican que el ciudadano chino realizaba operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, China y Japón.

China, tecnología y espionaje

La empresa de Telecomunicaciones Huawei, prohibida en Estados Unidos y en varios países de Europa por su presunta conexión con espionaje militar y con el Partido Comunista chino (PCCh), sigue operando en México. Esta y otras empresas tienen una fuerte presencia en sistemas de puertos, aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

Estados Unidos ha mantenido una cruzada contra Huawei por considerar que existen riesgos de espionaje y disrupción. Como resultado, Panamá ha reemplazado muchos de sus equipos de telecomunicaciones por tecnología estadounidense y recientemente el gobierno de España canceló un millonario contrato que involucraba a Huawei debido a que activó las alarmas en Washington y Bruselas.

La tecnología satelital

Otro tema que no contribuye con la relación saludable entre México y Estados Unidos es la cooperación espacial satelital con China. Recientemente se informó que la empresa CAS Space lanzó un cohete que puso en órbita los satélites construidos por una compañía mexicana denominada ThumbSat.

Para China, el tema espacial no es solamente un asunto de simbolismo y poder blando. No. Este es un sector estratégico de seguridad y competencia militar con Estados Unidos. A pesar de que la nación comunista dice que todas sus operaciones son con fines pacíficos y tecnológicos, existe un esquema gubernamental que establece la fusión civil-militar. Toda su tecnología tiene un peligroso propósito dual.

Pekín vende mucho y compra poco a México

Entre enero y junio de este año, México exportó 4.592 millones de dólares a China, mientras el país asiático vendió 62.127 millones de dólares. Una situación desigual y desventajosa para México, pero que también lesiona la relación comercial con su vecino del norte.

China no es amigo de México ni de nadie

La tiranía comunista usa a los países latinoamericanos como peones de su agenda geopolítica y confrontativa con Estados Unidos, mientras quiebra negocios locales e inunda los mercados con productos baratos y de mala calidad.

Ignorar o minimizar las amenazas del dragón asiático en México sería muy ingenuo y no tomar acciones al respecto sería un grave error.