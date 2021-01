El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó su gobierno con políticas que se acercan al socialismo como la propuesta de establecer un salario mínimo federal en 15 dólares la hora. Este comienzo ha sido celebrado por el ala más izquierdista del Partido Demócrata. Pero además causó curiosidad una particular felicitación al nuevo mandatario que vino de parte de la Internacional Socialista.

A través de un comunicado de prensa publicado en el sitio web, la organización que agrupa a partidos de izquierda y centroizquierda envió a Biden un mensaje de felicitación por su ascenso al poder.

“La toma de posesión de Joe Biden y de Kamala Harris como el nuevo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, marca un giro importante para el país y un momento alentador para el mundo. La democracia en Estados Unidos ha abierto un nuevo camino, con el pueblo reafirmando una vez más los valores y principios sobre los cuales fue fundada esa nación. En estos cruciales momentos en que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, la nueva administración está claramente enfocada a abordar las prioridades reconocidas por la mayoría de su pueblo y que están hoy igualmente presentes en las agendas de muchos países y gobiernos a nivel global”.

Para la Internacional Socialista, las órdenes ejecutivas firmadas por Biden el mismo día en que asumió el poder «reflejan su compromiso con estos temas cruciales y están en claro contraste con las de su predecesor cuyas políticas estuvieron caracterizadas por la estrechez de miras, la hostilidad y la desconfianza». Esto haciendo referencia a la pandemia, el cambio climático y la inmigración.

Estas palabras de la Internacional Socialista son bastante distantes de los verdaderos efectos del plan de gobierno de Biden. Por ejemplo, un estudio de la Hoover Institution, de la Universidad de Stanford, enumera cuatro consecuencias económicas del programa socialista de la administración Biden.

Los expertos de la Hoover Institution revisaron las iniciativas de Biden para aumentar los impuestos, restablecer y ampliar una serie de regulaciones, y crear nuevos subsidios para el cuidado de la salud y la energía renovable.

Las conclusiones apuntan a que estas intervenciones distorsionarían los incentivos laborales, disminuirían la productividad y eliminarían puestos de trabajo.

Las proyecciones que hicieron los expertos sobre la agenda política para 2030 advierten sobre una reducción de la economía de 2,6 billones de dólares y una pérdida de 4,9 millones de empleos. Igualmente, el estudio proyecta que el consumo sería 1,5 billones de dólares más bajo en 2030 y las familias verían una caída de 6500 dólares en el ingreso promedio de los hogares en comparación con un escenario neutral.

Este tema en particular ameritó que el consejo editorial de The Wall Street Journal hiciera un análisis, el cual concluyó que: «El riesgo de las políticas de Joe Biden no es que hagan que la economía se tambalee de inmediato (…) el problema es que tendrán un impacto corrosivo a largo plazo al aumentar el costo del capital, reducir el incentivo para trabajar e invertir, y reducir la productividad en toda la economía. Los estadounidenses pagarán el precio con un nivel de vida más bajo de lo que de otra forma lo harían, y que se merecen».

The Editorial Board: A new study on Biden’s tax, health-care, energy and regulation proposals predicts $6,500 less in median household income by 2030. https://t.co/IYJv90cqTT

— WSJ Editorial Page (@WSJopinion) October 19, 2020