Desde que WhatsApp anunció el cambio de sus políticas de privacidad, la compañía ha recibido una lluvia de críticas. La razón se debe a que muchos usuarios no están de acuerdo con el hecho de que la aplicación de mensajería instantánea comparta datos con su casa matriz: Facebook. La presión surtió efecto. Ahora la compañía postergó por tres meses la medida que le estaba haciendo perder millones de usuarios.

«Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos», anunció este viernes WhatsApp, al tiempo que adelantó que se aplazaba la decisión para mayo. La nueva fecha prevista para que la medida entre en vigencia es el 15 de mayo. Inicialmente había notificado que sería el 8 de febrero.

El anuncio inicial de WhatsApp había desencadenado una migración masiva de usuarios a otras aplicaciones como Telegram y Signal. Según datos de Sensor Tower, entre el 6 y el 10 de enero Signal ha visto 7,5 millones de descargas en todo el mundo. A su vez, Telegram ha experimentado 5,6 millones de descargas en el mismo período, según Apptopia.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

Esto llevó a la compañía y a su CEO, Will Cathcart, a referirse sobre el tema, con la intención de aclarar dudas y frenar la masiva migración. Después de las críticas por parte de los usuarios hacia los cambios, la compañía señaló que quiere “aumentar la transparencia”.

La aclaratoria

“WhatsApp quiere facilitar que las personas realicen compras y obtengan ayuda de una empresa directamente en WhatsApp. Si bien la mayoría de los usuarios utiliza WhatsApp para comunicarse con amigos y familiares, cada vez más personas se contactan también con empresas. Para aumentar aún más la transparencia, actualizamos las políticas de privacidad para describir que, en el futuro, las empresas pueden optar por recibir servicios de almacenamiento seguro de nuestra empresa matriz, Facebook, para ayudar a administrar la comunicación con sus clientes en WhatsApp”, indicó un portavoz de la compañía.

También dijo que “la actualización no cambia las prácticas de intercambio de datos de WhatsApp con Facebook y no afecta la forma en que las personas se comunican en privado con amigos o familiares en cualquier parte del mundo”.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Adicionalmente expresaron que la App está “totalmente comprometida con la protección de la privacidad de las personas”.

“Nos estamos comunicando directamente con los usuarios a través de WhatsApp acerca de estos cambios, para que tengan tiempo de revisar las nuevas políticas durante el próximo mes».

Ahora, el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, comentó que “con el cifrado de extremo a extremo, no podemos ver sus conversaciones o llamadas privadas, ni tampoco Facebook”.

With end-to-end encryption, we cannot see your private chats or calls and neither can Facebook. We’re committed to this technology and committed to defending it globally. You can read more here: https://t.co/YpR5RaGoW1 — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

Cathcart aclaró “hemos actualizado nuestra política para que sea transparente y describa mejor las funciones opcionales de personas a empresas. Lo escribimos en octubre, esto incluye el comercio en WhatsApp y la capacidad de las personas para enviar mensajes a una empresa”.

We’ve updated our policy to be transparent and to better describe optional people-to-business features. We wrote about it in October — this includes commerce on WhatsApp and the ability for people to message a business. Pls see: https://t.co/wGJkVUhmhE — Will Cathcart (@wcathcart) January 8, 2021

El líder de WhatsApp también dijo que están “en una competencia de privacidad con otros y eso es muy bueno para el mundo. Las personas deben poder elegir cómo comunicarse y sentirse seguras de que nadie más puede ver sus conversaciones”.