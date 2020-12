El abogado que denunció al expresidente colombiano Juan Manuel Santos, por no haber actuado frente a las comunicaciones secretas que le envió el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ofreció una entrevista a PanAm Post para explicar la razón de la demanda y el estatus del proceso.

Guillermo Rodríguez explica que el exmandatario se cruzó de brazos aún sabiendo que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) seguían delinquiendo amparados en el acuerdo de paz que él firmó con la narcoguerrilla.

*Atención* En minutos radicare Denuncia penal en contra de @JuanManSantos en razón de las denominadas "cartas secretas" del Ex fiscal Gral al Entonces presidente; Delitos: Favorecimiento, Prevaricato, Abuso de Función publica, Conspiración. pic.twitter.com/t1ZrS8rYXY — Guillermo Rodriguez M. (@GuilloRodrig) December 7, 2020

¿Por qué presentó esta denuncia?

El domingo, la revista Semana publicó unas cartas secretas, unas comunicaciones cruzadas ente el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y el entonces presidente, Juan Manuel Santos.

En esas cartas se dejaba constancia de que la Fiscalía tenía conocimiento de que después de haber firmado el acuerdo de La Habana, algunos miembros de las FARC seguían delinquiendo. Esos miembros estaban cometiendo delitos graves como narcotráfico y procesamiento de sustancias químicas para el procesamiento de drogas. También estaban cometiendo reclutamiento forzado, fraude procesal, suplantación, entre otros.

El fiscal pone al presidente en conocimiento de estos hechos y le pide que adopte medidas. El fiscal lo hace porque se trata de una situación de alta política. Y es un tema de alta política porque existían unos hechos que comprometen el actuar y el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía. No se podía desconocer por el entonces fiscal que, quienes estaban delinquiendo eran personas bajo el amparo del proceso de paz.

El presidente no hizo absolutamente nada, no tomó las medidas que debía tomar. Esas medidas que debía tomar el presidente eran decirle al fiscal que actuara y realizar el consejo de seguridad que Néstor Humberto Martínez le pedía.

¿En qué terminó esa situación?

Pues en que algunas personas se salieron del proceso de paz y otras se fugaron de Colombia, siendo perseguidos por el ejército. Por eso decido dejar un precedente y presentar la denuncia.

¿A quiénes está denunciando?

Al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón; al entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; y en contra de otro funcionario que también fungió como Alto Comisionado para la Paz, de nombre Gerson Arias.

¿Por qué delitos los está denunciando?

Por prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia, abuso de función pública, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, favorecimiento y conspiración.

¿Ante quién presenta la denuncia?

Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque el expresidente tiene fuero Constitucional. Pero en virtud de que la denuncia también va dirigida contra personas que carecen del fuero, se solicitó a la comisión hacer la ruptura procesal y llevar las diligencias adonde haya lugar.

También se le solicita que determine el contexto de la denuncia, porque la denuncia tiene un alcance muy importante, pues algunos delitos están bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario.

Conociendo el precedente de inactividad de la Comisión de Acusaciones: ¿ha considerado acudir a instancias internacionales? ¿llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia?

No, los particulares no podemos acudir a la Corte Internacional de Justicia. Única y exclusivamente lo puede hacer el Estado. Pero mi aspiración es que la comisión mande un informe a la Corte Internacional de Justicia de estas circunstancias o, a la Fiscalía adjunta a la Corte.

¿Usted cree que pasará algo en la Comisión?

Estos hechos son muy graves. Yo, la verdad sí creo que va a pasar algo. La comisión debe tener un programa metodológico para darle un impulso a todos estos problemas que preocupan al país y a la comunidad internacional.

¿La comisión tiene términos para responder?

Sí, la comisión en estos momentos debe estar en la labor de reparto de la denuncia. Se presentó por los canales virtuales y la próxima semana se debe repartir a unos ponentes para iniciar la indagación. Estamos hablando de menos de 30 días.

¿Néstor Humberto Martínez cumplió con todos sus deberes constitucionales?

Yo creo que él fue muy prudente en su actuación. Estoy plenamente convencido de que actuó conforme a la Constitución y a la Ley. Ejerció su labor sin dejar de ver que cualquier determinación que tomará habría culminado en una estampida masiva de las FARC que abandonarían el acuerdo. Por eso lo hizo con determinación, prudencia y apego a la Constitución.

¿Cómo evalúa la actuación de Juan Manuel Santos?

No hemos conocido respuesta hasta ahora. Pero lo más seguro es que en los próximos días haga una respuesta a lo que hicimos. Dará algunas explicaciones jurídicas o políticas. Obviamente, estará preparándola de una manera cínica, como lo conocemos. A quién se le ocurre que el presidente va a archivar e ignorar una comunicación secreta del fiscal general.

Es probable que prepare una denuncia contra el entonces fiscal por revelar esos documentos. Él es muy sagaz, debe estar preparando una salida.

Ayer (lunes) usted participó en un debate en la revista Semana con algunos congresistas. Entre esos estaba la congresista de izquierda Aída Avella. En gran parte del programa la señora Avello ha sido defensora acérrima del grupo terrorista FARC y calificó al exfiscal de enemigo de la paz ¿es Néstor Humberto Martínez un enemigo de la paz?

Claro que no, de ninguna manera. Todo lo contrario, es un amigo de la paz, porque quien no pretende hacer que el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho funcione es un amigo del caos, de la barbarie y es un amigo por ende de la guerra. Él es un amigo de la paz porque defiende la Constitución y la ley. Fue prudente y actuó con rigor. Denominarlo enemigo de la paz es un comentario torticero, injusto y cínico.

¿Cree que las declaraciones de la congresista pueden buscan ocultar las conductas delictivas o incluso, ocultar conductas más gravosas que todavía no conozcamos?

Yo no quisiera pensar que eso sucede. Sería muy grave, eso estaría en la órbita de la Corte Suprema de Justicia. No quisiera ni pensarlo, pero en un país donde pasa de todo, no me sorprendería que ello sucediera.

¿Tiene algún mecanismo para mover el proceso si la comisión no actúa?

Sí, claro. Nosotros no buscamos poner estas denuncias de manera temeraria para que queden en los anaqueles de la historia. Buscamos que queden precedentes. Desde luego tenemos previstas algunas herramientas o instrumentos jurídicos que nos permiten darle impulso al proceso en sede judicial.

Y hay otras salvaguardas que reservamos en caso de que no lleguen a feliz término estas denuncias.